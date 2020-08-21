Скандальный экс-кайратовец и будущий вратарь сборной. Как до Рудосельского выступали казахстанцы в Армении

Казахстанский защитник Тимур Рудосельский
стал игроком армянского "Лори"
. 25-летний футболист будет не первым представителем нашей страны в чемпионате Армении. Корреспондент Vesti.kz
рассказывает, кто из казахстанцев ранее играл в этой стране.
Первым представителем нашей страны в чемпионате Армении в сентябре 2018 года стал Акмаль Бахтияров.
Воспитанник "Кайрата" со скандалом покинул
алматинский клуб и отправился в другой чемпионат. В сезоне-2018/19 он выступал за "Арцах", который сейчас называется "Ноа" и будет соперником "Кайрата" в ЛЕ.
Бахтияров провел в чемпионате Армении восемь матчей и забил три гола. В Кубке казахстанец сыграл в трех матчах и отметился одним забитым мячом. После трех месяцев в Армении Бахтияров в начале 2019 года стал игроком российского "Сочи", с которым поднялся в премьер-лигу.
Отметим, что в Армении в составе "Бананца" в 2011 году выступал будущий вратарь сборной Казахстана и клубов КПЛ Дмитрий Непогодов
. Правда, тогда голкипер играл в чемпионате этой страны с паспортом родной Украины.
Напомним, Рудосельский начинал карьеру в родном "Кайрате"
, за главную команду которого выступал с 2014 по 2017 год. Сезон-2018 он начинал как игрок "Жетысу"
, а затем переехал в Израиль, где выступал во второй по силе лиге за "Хапоэль" из Петах-Тиквы. Прошлый сезон защитник являлся футболистом "Окжетпеса"
, за который забил один гол в 11 матчах КПЛ.
Нынешней весной 25-летний Рудосельский подписал предварительный контракт со "Смолевичами" из чемпионата Беларуси, однако переход в итоге сорвался
из-за карантина и закрытия границ. До этого футболист находился на сборах в Турции в составе "Актобе"
из первой лиги.
Отметим, в прошлом Рудосельский выступал за молодежную сборную Казахстана и был ее капитаном. В национальную команду он вызывался в отборочном цикле чемпионата мира-2018.
Что касается "Лори", в прошлом сезоне армянский клуб финишировал в чемпионате на втором месте из десяти. Новый чемпионат Армении стартовал 14 августа. Но матч с участием "Лори", который базируется в городе Ванадзор, против "Урарту" был перенесен. Ближайшую игру клуб Рудосельского проведет 24 августа на своем поле против "Вана".
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