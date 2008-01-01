Казахстанский футболист оформил пента-трик за бельгийский клуб

Бывший нападающий молодежной сборной Казахстана Олег Чепрасов
оформил пента-трик за бельгийский клуб "Патро Эйсден Масмехелен"
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23-летний форвард забил пять голов в товарищеском матче с "Борсем Спорт". Чепрасов отличился на девятой, 38-й, 51-й, 64-й и 67-й минутах игры. Сам матч завершился со счетом 8:0 в пользу "Патро".
О переходе Чепрасов бельгийский клуб объявил
в апреле. "Патро" выступает в третьей по силе лиге страны.
Чепрасов родился в Алматы, но в раннем детстве переехал с семьей в Бельгию. На юношеском и молодежном уровнях он выступал в Бельгии за "Билзен", "Тонгерен" и "Льерс", а в Нидерландах - за "Масстрихт" и "Роду".
На взрослом уровне Чепрасов играл только в Бельгии - в третьей и любительской лигах за "Гел", "Веллен" и "Хаутвенн", за который выступал в минувшем сезоне. В 2018 году форвард провел три товарищеских матча за молодежную сборную Казахстана.