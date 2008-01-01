Георгий Жуков потерял статус самого дорогого футболиста польского клуба

Изменилась рыночная цена полузащитника польской "Вислы" и сборной Казахстана по футболу Георгия Жукова, сообщает корреспондент Vesti.kz.



В августе 25-летний футболист подешевел с 1,2 миллиона до 800 тысяч евро (данные Transfermarkt). Максимальной трансферной стоимости он достигал в декабре, когда стоил 1,5 миллиона евро.



Этим самым Жуков утратил статус самого дорогого игрока "Вислы", опустившись на второе место, которое теперь делит с 26-летним австрийским полузащитником Стефаном Савичем - он также оценивается в 800 тысяч евро.



На первое же место вышел 17-летний польский нападающий Александр Букса, который в августе значительно вырос в цене - с 350 тысяч до 3 миллионов евро.

Отметим, что за клуб из Кракова Жуков выступает с января, проведя за него 13 игр. В сезоне-2019/2020 "Висла", набрав 35 очков, финишировала на 13-м месте из 16. Новый чемпионат Польши стартует 21 августа, тогда как команда казахстанца первый матч проведет на выезде с "Ягеллонией" 24-го числа.