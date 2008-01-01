Турецкий клуб отреагировал на информацию о трансфере Исламбека Куата

Казахстанец стал свободным агентом после ухода из российского клуба.

Исламбек Куат. Фото: Vesti.kz. Турар Казангапов©
Новости спорта Футбол Мировой футбол
0
Сегодня 19:04
В турецком "Самсунспоре" прокомментировали информацию о договоренности с полузащитником сборной Казахстана Исламбеком Куатом

"Клуб утверждает, что не вел переговоры с Куатом", - приводит комментарий "Самсунсора" Samsun Gazetesi.

Накануне турецкое издание Fotomac сообщило, что 27-летний Куат договорился о контракте с "Самсунспором", который играет в первой лиге и намерен пробиться в суперлигу в следующем сезоне. 

30 июля Куат покинул "Оренбург", вылетевший из российской премьер-лиге, и стал свободным агентом. Он перешел в команду 1 января и успел провести три матча. 

Ранее сообщалось, что Куат приоритетным вариантом для себя считает РПЛ, где  него имеются два варианта: грозненский "Ахмат" и новичок лиги - волгоградский "Ротор". Также стало известно об интересе к игроку со стороны "Астаны", в которой начинал карьеру. 
Метки:
Куат Исламбек Сборная РК по футболу Казахстанцы за границей Турция
Футбол Мировой футбол
0
Сегодня 19:04
© 2008 - 2020 ТОО «EML»