Исламбек Куат договорился о контракте с новым клубом

Минувший сезон казахстанец провел в России.

Исламбек Куат. Фото: КФФ
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Сегодня 12:29
Полузащитник сборной Казахстана Исламбек Куат может продолжить карьеру в Турции.

По информации Fotomac, 27-летний хакбек достиг принципиального соглашения с "Самсунспором" из первой турецкой лиги. Ожидается, что в ближайшее время Куат подпишет контракт с новым клубом.

Стали известны финансовые условия предложения Куату от турецкого клуба

Ранее сообщалось, что футболист может перейти в "Астану". Сейчас Куат находится в статусе свободного агента после ухода из российского "Оренбурга".

В "Астане" Куат начинал карьеру с 2010 по 2014 год, дважды уходя в аренду - в "Актобе" и "Окжетпес". С 2014 по 2019 год воспитанник столичного футбола играл за "Кайрат".

За "Оренбург" казахстанец выступал с 1 января и провел два матча. После вылета клуба из РПЛ Куат покинул команду.
Метки:
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Сегодня 12:29
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