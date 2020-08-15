Исламбек Куат договорился о контракте с новым клубом

Полузащитник сборной Казахстана Исламбек Куат
может продолжить карьеру в Турции.
По информации Fotomac
, 27-летний хакбек достиг принципиального соглашения с "Самсунспором"
из первой турецкой лиги. Ожидается, что в ближайшее время Куат подпишет контракт с новым клубом.
Стали известны финансовые условия предложения Куату от турецкого клуба
Ранее сообщалось, что футболист может перейти
в "Астану"
. Сейчас Куат находится в статусе свободного агента после ухода из российского "Оренбурга"
.
В "Астане" Куат начинал карьеру с 2010 по 2014 год, дважды уходя в аренду - в "Актобе"
и "Окжетпес".
С 2014 по 2019 год воспитанник столичного футбола играл за "Кайрат"
.
За "Оренбург" казахстанец выступал с 1 января и провел два матча. После вылета клуба из РПЛ Куат покинул команду.