Экс-форвард "Астаны" и "Тобола" нашел новый клуб в Европе

Бывший нападающийалбанский нападающийстал игроком румынской "Конкордии".Об этом сам футболист объявил на своей странице в Instagram. "Конкордия" выступает во второй по силе лиге Румынии.Последним клубом форварда был солигорский "Шахтер", куда он перешел летом 2019 года. В июле Лулаку расторг контракт с "горняками", который действовал до конца 2020 года. В этом сезоне он провел десять матчей, в которых отдал две результативные передачи.В Казахстане Лулаку выступал в 2017 году. Первую часть сезона он провел в "Астане", куда перешел в декабре 2016 из "ГазМетана" в качестве лучшего бомбардира чемпионата Румынии. В столичном клубе албанец сыграл 17 матчей в КПЛ, забил всего один гол и сделал два ассиста. Оставшуюся часть сезона он провел в аренде в костанайском "Тоболе", сыграв там 13 встреч.После Казахстана игрок выступал в итальянской Серии Б за "Виртус Энтелла", а также в румынском клубе "Астра Джурджу".