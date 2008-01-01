Полузащитник "Вислы"
и сборной Казахстана по футболу Георгий Жуков
сменил игровой номер в польском клубе.
Прошлый сезон Жуков отыграл под 20-м номером. Теперь на его спине красуется десятка.
С новым номером Жуков провел первый официальный матч в сезоне-2020/21 - в матче 1/32 финала Кубка Польши "Висла" сенсационно
проиграла клубу четвертого дивизиона "Островец-Свентокшиски" и завершила свое выступление в турнире.
В чемпионате "Висла" стартует 24 августа выездным матчем с "Ягеллонией". За клуб из Кракова Жуков выступает с начала года - в прошлом сезоне 25-летний казахстанец провел 13 игр.