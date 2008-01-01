Георгий Жуков сменил игровой номер в польском клубе

В прошлом сезоне казахстанец отыграл 13 матчей.

Георгий Жуков. Фото: ФК "Висла"
Новости спорта Футбол Мировой футбол
0
Сегодня 10:05
Полузащитник "Вислы" и сборной Казахстана по футболу Георгий Жуков сменил игровой номер в польском клубе.

Прошлый сезон Жуков отыграл под 20-м номером. Теперь на его спине красуется десятка.



С новым номером Жуков провел первый официальный матч в сезоне-2020/21 - в матче 1/32 финала Кубка Польши "Висла" сенсационно проиграла клубу четвертого дивизиона "Островец-Свентокшиски" и завершила свое выступление в турнире.

В чемпионате "Висла" стартует 24 августа выездным матчем с "Ягеллонией". За клуб из Кракова Жуков выступает с начала года - в прошлом сезоне 25-летний казахстанец провел 13 игр.
Метки:
Жуков Георгий Сборная РК по футболу Польша Казахстанцы за границей
Футбол Мировой футбол
0
Сегодня 10:05
© 2008 - 2020 ТОО «EML»