Зарубежный клуб без казахстанского форварда потерял очки в матче с аутсайдером

Игрок перестал проходить в состав после бунта.

Самат Сарсенов. Фото: ФК "Валмиера"
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Сегодня 08:31
Латвийская "Валмиера", игроком которой является казахстанский форвард Самат Сарсенов, сыграла вничью с "Лиепаей" в матче 15-го тура чемпионата страны, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча прошла в Валмиере и завершилась со счетом 1:1. На гол Эрикса Пунцулса (31-я минута) гости ответили точным ударом Леандро (94-я).

Сарсенов в заявку на игру не попал. Казахстанец пропустил шестой матч подряд.

После 15 туров "Валмиера" с 25 очками занимает третье место в турнирной таблице. "Лиепая" (13) идет на предпоследней, девятой строчке.

Напомним, Серсенов был исключен из состава после того, как он и еще 23 футболиста клуба написали швейцарскому владельцу клуба письмо с просьбой об отставке главного тренера клуба Тамаза Пертии и вице-президента Улдиса Пуцитиса. Позже наставник "Валмиеры" прокомментировал претензии футболистов.

23-летний казахстанец перешел в "Валмиеру" в феврале из "Кайрата". В девяти матчах он забил два гола. После 12 туров его команда с 18 очками идет на четвертом месте в турнирной таблице.

В КПЛ Сарсенов выступал за "Кайрат" и "Тараз". Кроме того, этнический казах из России, защищавший цвета "Оренбурга", играл за молодежную сборную Казахстана.
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Сегодня 08:31
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