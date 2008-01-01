Зарубежный клуб без казахстанского форварда потерял очки в матче с аутсайдером

Латвийская "Валмиера"
, игроком которой является казахстанский форвард Самат Сарсенов
, сыграла вничью с "Лиепаей" в матче 15-го тура чемпионата страны, сообщает корреспондент Vesti.kz
.
Встреча прошла в Валмиере и завершилась со счетом 1:1. На гол Эрикса Пунцулса
(31-я минута) гости ответили точным ударом Леандро
(94-я).
Сарсенов в заявку на игру не попал. Казахстанец пропустил шестой матч подряд.
После 15 туров "Валмиера" с 25 очками занимает третье место в турнирной таблице. "Лиепая" (13) идет на предпоследней, девятой строчке.
Напомним, Серсенов был исключен из состава после того, как он и еще 23 футболиста клуба написали швейцарскому владельцу клуба письмо
с просьбой об отставке главного тренера клуба Тамаза Пертии и вице-президента Улдиса Пуцитиса. Позже наставник "Валмиеры" прокомментировал претензии
футболистов.
23-летний казахстанец перешел в "Валмиеру" в феврале из "Кайрата"
. В девяти матчах он забил два гола. После 12 туров его команда с 18 очками идет на четвертом месте в турнирной таблице.
В КПЛ Сарсенов выступал за "Кайрат" и "Тараз". Кроме того, этнический казах из России, защищавший цвета "Оренбурга", играл за молодежную сборную Казахстана.