Казахстанец дебютировал в стартовом составе латвийского клуба

Исход игры решился на 95-й минуте.

Рамазан Оразов. Фото: ФК "Кайрат"©
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Сегодня 00:53
Полузащитник молодежной сборной Казахстана Рамазан Оразов дебютировал в стартовом составе латвийского "Даугавпилса", передает корреспондент Vesti.kz

Это случилось в матче 15-го тура против РФШ в Риге, в котором Оразов отыграл без замены, а его команда потерпела поражения - 1:2. Победу РФШ принесли голы словацкого защитника Жиги Липушчека на третьей минуте и хавбека Артура Зюзина на 95-й, а у хозяев 77-й забил российский форвард Кирилл Макеев. Полный матч у РФШ отыграл экс-хавбек "Тобола" и "Актобе" Томаш Шимкович, отметившийся желтой карточкой. 

С 37 очками РФС идет вторым и отстает на два балла от "Риги", которая пока провела на матч меньше. Шестое место из 10 клубов занимает "Даугавпилс", набравший 15 очков. В следующем туре клуб Оразова 23 августа в 20:00 по времени Нур-Султана в гостях встретится с "Вентспилсом", у которого 20 баллов и четвертое место. 

В "Даугавпилс" Оразов перешел в начале марта, когда покинул "Кайрат", в котором проделал путь от академии до главной команды. Дебютировал за латвийский клуб он 7 августа в игре с "Меттой" - 4:1. До этого хавбек не мог покинуть Казахстан из-за ситуации с коронавирусом.

В начале июля "Кайрат" сообщил о поданном в ФИФА иске на "Даугавпилс" и потребовал компенсацию за Оразова. В латвийском клубе же уверены, что переход состоялся по всем правилам. 

22-летний Оразов находился в системе "Кайрата" с 2012 года. В КПЛ он дебютировал в 2018 году. В сезоне-2019 хавбек провел 20 матчей в чемпионате и отметился тремя ассистами, а в четырех играх Лиги Европы забил один гол.
Метки:
Оразов Рамазан Латвия Сборная РК по футболу Кайрат ФК Казахстанцы за границей
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