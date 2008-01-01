Казахстанец дебютировал в стартовом составе латвийского клуба

Полузащитник молодежной сборной Казахстана Рамазан Оразов
дебютировал в стартовом составе латвийского "Даугавпилса
", передает корреспондент Vesti.kz
.
Это случилось в матче 15-го тура против РФШ
в Риге, в котором Оразов отыграл без замены, а его команда потерпела поражения - 1:2. Победу РФШ принесли голы словацкого защитника Жиги Липушчека
на третьей минуте и хавбека Артура Зюзина
на 95-й, а у хозяев 77-й забил российский форвард Кирилл Макеев
. Полный матч у РФШ отыграл экс-хавбек "Тобола" и "Актобе" Томаш Шимкович
, отметившийся желтой карточкой.
С 37 очками РФС идет вторым и отстает на два балла от "Риги", которая пока провела на матч меньше. Шестое место из 10 клубов занимает "Даугавпилс", набравший 15 очков. В следующем туре клуб Оразова 23 августа в 20:00 по времени Нур-Султана в гостях встретится с "Вентспилсом", у которого 20 баллов и четвертое место.
В "Даугавпилс" Оразов перешел в начале марта, когда покинул
"Кайрат", в котором проделал путь от академии до главной команды. Дебютировал
за латвийский клуб он 7 августа в игре с "Меттой" - 4:1. До этого хавбек не мог покинуть
Казахстан из-за ситуации с коронавирусом.
В начале июля "Кайрат" сообщил
о поданном в ФИФА иске на "Даугавпилс" и потребовал компенсацию за Оразова. В латвийском клубе же уверены
, что переход состоялся по всем правилам.
22-летний Оразов находился в системе "Кайрата" с 2012 года. В КПЛ он дебютировал в 2018 году. В сезоне-2019 хавбек провел 20 матчей в чемпионате и отметился тремя ассистами, а в четырех играх Лиги Европы забил один гол.