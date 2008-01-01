Казахстанец Вороговский дебютировал с победы в высшей лиге Бельгии и помог клубу выйти на первое место

Во втором тайме матч прерывался на некоторое время.

Ян Вороговский (справа) и Рафаэль Хольцхаузер. Фото: ФК "Беерсхот"©
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Сегодня 22:12
Защитник сборной Казахстана Ян Вороговский дебютировал за "Беерсхот" в высшей лиге Бельгии, передает корреспондент Vesti.kz.

Это случилось в домашней игре второго тура с "Зюлте-Варегемом" - 3:1. Победу "Беерсхоту" принесли гол марокканца Тарика Тиссудали на 32-й минуте и дубль австрийца Рафаэля Хольцхаузера, отличившегося на 68-й и 87-й, а у гостей единственный мяч провел англичанин Саидо Берахино на 57-й.

Во втором тайме матч прерывался из-за сильного дождя и ветра. Команды уходили в раздевалку, но затем вернулись на поле. 

В этом матче Вороговский вышел в стартовом составе и отыграл без замены. Его клуб с шестью очками вышел на первое место и опережает по разнице мячей "Шарлеруа", а "Зюльте-Варегем", потерпевший второе поражение и идущий 16-м из 18 команд. 

В следующем туре "Беерсхот" 23 августа в гостях встретится с "Брюгге", который в прошлом сезоне, завершенном досрочно, был признан чемпионом и получил путевку в групповой раунд Лиги чемпионов.

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В прошлом сезоне "Беерсхот" стал чемпионом первой лиги, победив "Левен" - 1:0, 4:1. До второго матча оба клуба были переведены в высший дивизион из-за расширения лиги до 18 команд.

24-летний Вороговский перешел в "Беерсхот" летом 2019 года из "Кайрата". В дебютном сезоне защитник провел 19 матчей и забил один гол. В апреле Вороговский продлил контракт с клубом еще на один сезон.
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Сегодня 22:12
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