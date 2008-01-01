Клуб Георгия Жукова сенсационно проиграл команде из четвертой лиги в Кубке Польши

Казахстанец вышел в стартовом составе.

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Сегодня 01:47
Краковская "Висла" с полузащитником сборной Казахстана Георгием Жуковым в стартовом составе вылетела из Кубка Польши, передает корреспондент Vesti.kz

В 1/32 финала его команда уступила "Островцу" из четвертой лиги - 1:2. На 51-й "Висла" вышла вперед после гола испанца Чуки, но затем пропустила от Роберта Маевски на 70-й и Шимона Станиславски на 92-й. 

В прошедшем матче Жуков отыграл без замены. Для его команды этот матч стал первой официальной в сезоне. 

В чемпионате "Висла" стартует 24 августа, когда в 20:00 по времени Нур-Султана в гостях встретится с "Ягеллонией". За клуб из Кракова Жуков выступает с начала года - в прошлом сезоне 25-летний казахстанец успел провести 13 игр.
Метки:
Жуков Георгий Польша Сборная РК по футболу Казахстанцы за границей
Футбол Мировой футбол
0
Сегодня 01:47
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