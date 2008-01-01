Клуб Георгия Жукова сенсационно проиграл команде из четвертой лиги в Кубке Польши

Краковская "Висла
" с полузащитником сборной Казахстана Георгием Жуковым
в стартовом составе вылетела из Кубка Польши, передает корреспондент Vesti.kz
.
В 1/32 финала его команда уступила "Островцу
" из четвертой лиги - 1:2. На 51-й "Висла" вышла вперед после гола испанца Чуки
, но затем пропустила от Роберта Маевски
на 70-й и Шимона Станиславски
на 92-й.
В прошедшем матче Жуков отыграл без замены. Для его команды этот матч стал первой официальной в сезоне.
В чемпионате "Висла" стартует 24 августа, когда в 20:00 по времени Нур-Султана в гостях встретится с "Ягеллонией". За клуб из Кракова Жуков выступает с начала года - в прошлом сезоне 25-летний казахстанец успел провести 13 игр.