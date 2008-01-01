Клуб из Лиги Европы представил казахстанского футболиста

Азербайджанский футбольный клуб "Сумгайыт"
представил своего новичка - казахстанского защитника Карама Султанова
.
О переходе экс-игрока молодежной сборной Казахстана стало известно 7 августа. В новом клубе Султанов получил четвертый игровой номер.
Контракт Султанова с "Сумгайытом" рассчитан на два года. В сезоне-2019/20 азербайджанский клуб занял четвертое место в чемпионате страны и впервые в истории получил право выступать в Лиге Европы.
В начале 2020 года Султанов перешел в "Каспий", но так и не провел ни одного официального матча в КПЛ. В Казахстане он также выступал за вторую команду "Ордабасы", "Байтерек" и "Кызыл-Жар".
Портал Transfermarkt оценивает 24-летнего защитника в 175 тысяч евро.