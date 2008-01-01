Стали известны финансовые условия предложения Куату от турецкого клуба

Ивуарийский нападающий Жерар Гоу вновь может стать одноклубником казахстанца Исламбека Куата, сообщает корреспондент Vesti.kz.

31-летний футболист не попадает в стартовый состав турецкого клуба "Касымпаша". За команду суперлиги Гоу с момента перехода из китайского "Бэйцзин Спорт Юниверсити" провел всего восемь матчей и ни разу не выходил в основе. При этом он не забил за "Касымпашу" ни одного гола.

Клуб первой лиги "Самсунспор" ставит задачу пробиться в высший дивизион и предложил контракты Гоу и Куату - обоим на суммы не менее 45-50 тысяч евро в месяц. В ближайшее время футболисты примут окончательное решение.

Гоу и Куат вместе играли за "Кайрат" три с половиной сезона - с 2014 по 2017 год. Казахстанец ушел из команды зимой 2019 года и подписал контракт с российским "Оренбургом", с которым вылетел из премьер-лиги, а ивуариец покинул клуб в статусе лучшего бомбардира в казахстанский период.

"Близки к завершению сделки". СМИ - о переходе Куата в турецкий клуб