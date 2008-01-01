"Близки к завершению сделки". СМИ - о переходе Куата в турецкий клуб

Игрок находится в статусе свободного агента.

Исламбек Куат (в центре). Фото: ФК "Оренбург"©
Новости спорта Футбол Мировой футбол
0
Сегодня 13:38
В Турции считают, что футболист сборной Казахстана Исламбек Куат близок к тому, чтобы продолжить карьеру в "Самсунспоре".

"Самсунспор" недавно принял меры для подписания Исламбека Куата, выступавшего за "Оренбург". В то же время 27-летний опорник, который также является игроком сборной Казахстана, в настоящее время находится в статусе свободного агента. "Красно-белые" близки к завершению этой сделки", - пишет fotoMac.com.

В минувшем сезоне "Самсунспор" выступал во второй лиге и сумел пробиться в первый дивизион. Клуб в будущем сезоне ставит задачу вернуться в суперлигу, где в последний раз выступал в 2006 году.

Куат с января играл за "Оренбург", который покинул 30 июля после двух игр и вылета клуба из РПЛ.

Двукратный бронзовый призер чемпионата Турции сделал предложение Исламбеку Куату
Метки:
Футбол Сборная РК по футболу Куат Исламбек Россия Турция Оренбург ФК Премьер-лига России Футбольные трансферы
Футбол Мировой футбол
0
Сегодня 13:38
© 2008 - 2020 ТОО «EML»