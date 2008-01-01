"Близки к завершению сделки". СМИ - о переходе Куата в турецкий клуб

В Турции считают, что футболист сборной Казахстана Исламбек Куат
близок к тому, чтобы продолжить карьеру в "Самсунспоре"
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"Самсунспор" недавно принял меры для подписания Исламбека Куата, выступавшего за "Оренбург". В то же время 27-летний опорник, который также является игроком сборной Казахстана, в настоящее время находится в статусе свободного агента. "Красно-белые" близки к завершению этой сделки", - пишет fotoMac.com
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В минувшем сезоне "Самсунспор" выступал во второй лиге и сумел пробиться в первый дивизион. Клуб в будущем сезоне ставит задачу вернуться в суперлигу, где в последний раз выступал в 2006 году.
Куат с января играл за "Оренбург", который покинул 30 июля после двух игр и вылета клуба из РПЛ.
Двукратный бронзовый призер чемпионата Турции сделал предложение Исламбеку Куату