Экс-тренер "Кайрата" прокомментировал свое назначение в европейский клуб

В минувшем сезоне команда заняла 13-е место.

Александр Бородюк. Фото: ФК "Кайрат"©
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Сегодня 11:28
Российский специалист Александр Бородюк поделился мнением о своем приходе в австрийский клуб "Хорн".

"Я получил предложение и согласился на него. Много ли предложили денег? Я доволен, что вернулся в профессию. Сейчас моя главная задача - прилететь туда, познакомиться с командой и начинать работать. Контракт рассчитан на год. Благодарен этому клубу, что пригласили. Одни поздравляют меня, другие относятся с сарказмом", - сказал Бородюк в эфире "Матч ТВ".

Экс-тренер "Кайрата" и сборной Казахстана по футболу возглавил европейский клуб

"Хорн" выступает во втором по силе дивизионе Австрии. В минувшем сезоне команда финишировала на 13-м месте из 16.

В 2016 году Бородюк возглавлял "Кайрат", который покинул через три тура после старта чемпионата. В 2017-м россиянин тренировал сборную Казахстана. Под его руководством национальная команда потерпела шесть поражений и один раз сыграла вничью в семи матчах отбора на ЧМ-2018.

В январе 2018 года Бородюк покинул сборную Казахстана, которая до недавнего времени была последним местом его работы.
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Футбол КПЛ-2020 Кайрат ФК Сборная РК по футболу Сборная России по футболу Россия Австрия Бородюк Александр
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Сегодня 11:28
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