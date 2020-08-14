Экс-тренер "Кайрата" прокомментировал свое назначение в европейский клуб

Российский специалист Александр Бородюк
поделился мнением о своем приходе в австрийский клуб "Хорн"
.
"Я получил предложение и согласился на него. Много ли предложили денег? Я доволен, что вернулся в профессию. Сейчас моя главная задача - прилететь туда, познакомиться с командой и начинать работать. Контракт рассчитан на год. Благодарен этому клубу, что пригласили. Одни поздравляют меня, другие относятся с сарказмом", - сказал Бородюк в эфире "Матч ТВ"
.
Экс-тренер "Кайрата" и сборной Казахстана по футболу возглавил европейский клуб
"Хорн" выступает во втором по силе дивизионе Австрии. В минувшем сезоне команда финишировала на 13-м месте из 16.
В 2016 году Бородюк возглавлял "Кайрат"
, который покинул через три тура после старта чемпионата. В 2017-м россиянин тренировал сборную Казахстана
. Под его руководством национальная команда потерпела шесть поражений и один раз сыграла вничью в семи матчах отбора на ЧМ-2018.
В январе 2018 года Бородюк покинул сборную Казахстана, которая до недавнего времени была последним местом его работы.
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