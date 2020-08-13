Клуб Бекхэма подписал чемпиона мира

Полузащитник сборной Франции Блез Матюиди
перешел в американский "Интер Майами
", объявил официальный сайт
клуба.
Условия контракта не разглашаются. В новой команде Матюиди получил восьмой номер. Последние три сезона он выступал за итальянский "Ювентус", с которым 12 августа расторг контракт
по взаимному соглашению сторон.
Один из совладельцев "Интер Майами" - экс-капитан сборной Англии Дэвид Бекхэм
, который играл вместе с Матюиди во французском ПСЖ. Текущий сезон стал дебютным для клуба.
"Я очень рад приветствовать моего друга Блеза Матюиди в "Интере". Он одаренный игрок и замечательный человек, - сказал Бекхэм. - Иметь в составе чемпиона мира - важный момент и для владельцев клуба, и для болельщиков. То, что в клуб пришел мой бывший одноклубник, - особенный момент для меня".
33-летний Матюиди до "Ювентуса" играл на родине за ПСЖ, "Сент-Этьен" и "Труа". За сборную Франции он дебютировал в 2010 году и на данный момент забил девять голов в 84 матчах.
С "Ювентусом" Матюиди трижды становился чемпионом, а с ПСЖ - четыре раза. Также в его активе два Кубка Франции и один - Италии. Со сборной хавбек выиграл чемпионат мира-2018 и доходил до финала Евро-2016.