Клуб Бекхэма подписал чемпиона мира

Он - многократный чемпион двух стран.

Блез Матюиди. Фото: the18.com©
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Сегодня 19:10
Полузащитник сборной Франции Блез Матюиди перешел в американский "Интер Майами", объявил официальный сайт клуба. 

Условия контракта не разглашаются. В новой команде Матюиди получил восьмой номер. Последние три сезона он выступал за итальянский "Ювентус", с которым 12 августа расторг контракт по взаимному соглашению сторон. 

Один из совладельцев "Интер Майами" - экс-капитан сборной Англии Дэвид Бекхэм, который играл вместе с Матюиди во французском ПСЖ. Текущий сезон стал дебютным для клуба. 

"Я очень рад приветствовать моего друга Блеза Матюиди в "Интере". Он одаренный игрок и замечательный человек, - сказал Бекхэм. - Иметь в составе чемпиона мира - важный момент и для владельцев клуба, и для болельщиков. То, что в клуб пришел мой бывший одноклубник, - особенный момент для меня".

33-летний Матюиди до "Ювентуса" играл на родине за ПСЖ, "Сент-Этьен" и "Труа". За сборную Франции он дебютировал в 2010 году и на данный момент забил девять голов в 84 матчах. 

С "Ювентусом" Матюиди трижды становился чемпионом, а с ПСЖ - четыре раза. Также в его активе два Кубка Франции и один - Италии. Со сборной хавбек выиграл чемпионат мира-2018 и доходил до финала Евро-2016.
Метки:
Ювентус ПСЖ Франция Бекхэм Дэвид ЧМ-2018 по футболу США Футбольные трансферы
Футбол Мировой футбол
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Сегодня 19:10
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