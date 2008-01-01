Экс-тренер "Кайрата" и сборной Казахстана по футболу возглавил европейский клуб

Бывший тренер "Кайрата"
и сборной Казахстана по футболу Александр Бородюк
возглавил австрийский "Хорн"
, сообщается на официальном сайте клуба.
"Хорн" выступает во втором по силе дивизионе Австрии. В минувшем сезоне команда финишировала на 13-м месте из 16.
Отмечается, что 57-летний специалист присоединится к команде в ближайшие дни, поскольку не смог своевременно вылететь из-за проблем с визой.
В 2016 году Бородюк возглавлял "Кайрат", который покинул через три тура после старта чемпионата. В 2017-м россиянин тренировал сборную Казахстана
. Под его руководством национальная команда потерпела шесть поражений и один раз сыграла вничью в семи матчах отбора на ЧМ-2018.
В январе 2018 года Бородюк покинул сборную Казахстана.