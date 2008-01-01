Клуб казахстанского футболиста проиграл участнику Лиги чемпионов

Решающий гол забил португалец.

Рамазан Оразов. Фото: КФФ©
Новости спорта Футбол Мировой футбол
0
Вчера 23:48
Латвийский "Даугавпилс", за который выступает полузащитник молодежной сборной Казахстана Рамазан Оразов, уступил "Риге" в 14-м туре чемпионата, передает корреспондент Vesti.kz

Игра в Даугаве завершилась со счетом 0:1. Победу действующему чемпиону принес гол португальца Педриньо на 25-й минуте. 

В этом матче Оразов остался на скамейке запасных, а его команда сделала всего одну замену. На 84-й минуте у "Риги" на поле вышел форвард из ДР Конго Куле Мбомбо, который в 2019 году выступал за "Кайсар". 

С 15 очками "Даугавпилс" идет шестым из 10 команд, а возглавляет таблицу "Рига" - у действующего чемпион 39 очков. Уже 18 августа "Рига" сыграет в Лиге чемпионов - ее соперником стал израильский "Маккаби" из Тель-Авива. 



В "Даугавпилс" Оразов перешел в начале марта, когда покинул "Кайрат", в котором проделал путь от академии до главной команды. Дебютировал за латвийский клуб он 7 августа в игре с "Меттой" - 4:1. До этого хавбек не мог покинуть Казахстан из-за ситуации с коронавирусом.

В начале июля "Кайрат" сообщил о поданном в ФИФА иске на "Даугавпилс" и потребовал компенсацию за Оразова. В латвийском клубе же уверены, что переход состоялся по всем правилам. 

22-летний Оразов находился в системе "Кайрата" с 2012 года. В КПЛ он дебютировал в 2018 году. В сезоне-2019 хавбек провел 20 матчей в чемпионате и отметился тремя ассистами, а в четырех играх Лиги Европы забил один гол.
Метки:
Оразов Рамазан Лига чемпионов Кайсар ФК Латвия Кайрат ФК Казахстанцы за границей
Футбол Мировой футбол
0
Вчера 23:48
© 2008 - 2020 ТОО «EML»