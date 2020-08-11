Клуб казахстанского футболиста проиграл участнику Лиги чемпионов

Латвийский "Даугавпилс
", за который выступает полузащитник молодежной сборной Казахстана Рамазан Оразов
, уступил "Риге
" в 14-м туре чемпионата, передает корреспондент Vesti.kz
.
Игра в Даугаве завершилась со счетом 0:1. Победу действующему чемпиону принес гол португальца Педриньо
на 25-й минуте.
В этом матче Оразов остался на скамейке запасных, а его команда сделала всего одну замену. На 84-й минуте у "Риги" на поле вышел форвард из ДР Конго Куле Мбомбо
, который в 2019 году выступал за "Кайсар".
С 15 очками "Даугавпилс" идет шестым из 10 команд, а возглавляет таблицу "Рига" - у действующего чемпион 39 очков. Уже 18 августа "Рига" сыграет в Лиге чемпионов - ее соперником стал израильский "Маккаби" из Тель-Авива.
В "Даугавпилс" Оразов перешел в начале марта, когда покинул
"Кайрат", в котором проделал путь от академии до главной команды. Дебютировал
за латвийский клуб он 7 августа в игре с "Меттой" - 4:1. До этого хавбек не мог покинуть
Казахстан из-за ситуации с коронавирусом.
В начале июля "Кайрат" сообщил
о поданном в ФИФА иске на "Даугавпилс" и потребовал компенсацию за Оразова. В латвийском клубе же уверены
, что переход состоялся по всем правилам.
22-летний Оразов находился в системе "Кайрата" с 2012 года. В КПЛ он дебютировал в 2018 году. В сезоне-2019 хавбек провел 20 матчей в чемпионате и отметился тремя ассистами, а в четырех играх Лиги Европы забил один гол.
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