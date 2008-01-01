Клуб футболиста сборной Казахстана стартовал с победы в высшей лиге Бельгии

В матче случился дубль.

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Футбольный клуб "Беерсхот", за который выступает защитник сборной Казахстана Ян Вороговский, стартовал с выездной победы над "Остенде" в высшей лиге чемпионата Бельгии, передает корреспондент Vesti.kz

Игра первого тура завершилась со счетом 2:1. У гостей на первой и 74-й минутах забил Мариус Нубисси, который оформил дубль, а у хозяев на 63-й отличился французский защитник Кевин Вандендриссхе.

В этом матче Вороговский остался на скамейке. В следующем туре его команда 16 августа в 20:00 по времени Нур-Султана дома примет "Зюлте-Варегем". 

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В прошлом сезоне "Беерсхот" стал чемпионом первой лиги, победив "Левен" - 1:0, 4:1. До второго матча оба клуба были переведены в высший дивизион из-за расширения лиги до 18 команд.

24-летний Вороговский перешел в "Беерсхот" летом 2019 года из "Кайрата". В дебютном сезоне защитник провел 19 матчей и забил один гол. В апреле Вороговский продлил контракт с клубом еще на один сезон.
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