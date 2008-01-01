Составлена символическая сборная лучших трансферов сезона

Учитывались сделки пяти лучших европейских чемпионатов.

Златан Ибрагимович. Фото: ©Reuters
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Сегодня 09:53
Популярный статистический портал Whoscored опубликовал символическую сборную из лучших трансферов прошедшего сезона пяти лучших европейских чемпионатов, сообщает "Чемпионат".

Так, место в воротах занял 27-летний финский голкипер "Брешии" Есс Йоронен, перешедший из "Копенгагена".

Линия обороны выглядит следующим образом: по краям расположились французский защитник "Милана" Тео Эрнандес и футболист "Вольфсбурга" Кевин Мбабу, в центре – Матс Хуммельс из "Боруссии" Дортмунд и Гарри Магуайр, представляющий "Манчестер Юнайтед".

В тройке полузащитников оказались сразу два представителя французской Лиги 1 – это Тежи Саванье из "Монпелье" и Идрисса Гейе из ПСЖ. Еще одним хавбеком вошедшим в эту сборную стал самый дорогостоящий трансфер этой зимы – Бруну Фернандеш, ставший игроком "Манчестер Юнайтед" за 55 миллионов евро, перейдя из "Спортинга".

Линия нападения была сформирована также из трех игроков. На острие атаки оказался 38-летний форвард "Милана" Златан Ибрагимович, а по краям оказались Виссам Бен-Йеддер из "Монако" и Эрлинг Холанд из "Боруссии". 


Метки:
Ибрагимович Златан Милан ФК Боруссия Дортмунд ПСЖ Манчестер Юнайтед Монако ФК
Футбол Мировой футбол
0
Сегодня 09:53
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