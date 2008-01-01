Казахстанский футболист забил четвертый гол за белорусский клуб

Казахстанский полузащитник "Руха" Владислав Васильев забил четвертый гол в текущем сезоне чемпионата Беларуси, передает корреспондент Vesti.kz.



На 78-й минуте домашней игры 21-го тура с клубом "Торпедо-БелАЗ" Васильев реализовал пенальти, установив окончательный счет - 3:3. До этого казахстанец отметился со знаком минус - он "привез" пенальти в свои ворота, с которого гости забили свой первый гол.



Теперь в активе Васильева четыре мяча и три ассиста в 19 играх при четырех желтых и одной красной карточек.



Обзор матча:







Права на трансфер Васильева принадлежат действующему чемпиону Беларуси "Динамо-Бресту", а в нынешнем клубе он играет на правах аренды.



Зимой к "Руху" вместе с Васильевым присоединился и казахстанский тренер Андрей Ферапонтов. Он стал ассистентом белоруса Александра Седнева, которому ранее помогал в "Актобе".