Казахстанский футболист забил четвертый гол за белорусский клуб

Он играет в аренде.

Владислав Васильев. Фото: ФК "Рух"©
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Вчера 22:42

Казахстанский полузащитник "Руха" Владислав Васильев забил четвертый гол в текущем сезоне чемпионата Беларуси, передает корреспондент Vesti.kz

На 78-й минуте домашней игры 21-го тура с клубом "Торпедо-БелАЗ" Васильев реализовал пенальти, установив окончательный счет - 3:3. До этого казахстанец отметился со знаком минус - он "привез" пенальти в свои ворота, с которого гости забили свой первый гол. 

Теперь в активе Васильева четыре мяча и три ассиста в 19 играх при четырех желтых и одной красной карточек.  

Обзор матча:



Права на трансфер Васильева принадлежат действующему чемпиону Беларуси "Динамо-Бресту", а в нынешнем клубе он играет на правах аренды.

Зимой к "Руху" вместе с Васильевым присоединился и казахстанский тренер Андрей Ферапонтов. Он стал ассистентом белоруса Александра Седнева, которому ранее помогал в "Актобе".

Метки:
Васильев Владислав Беларусь
Футбол Мировой футбол
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Вчера 22:42
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