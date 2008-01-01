Георгий Жуков помог польскому клубу одержать вторую подряд победу

Полузащитник сборной Казахстана Георгий Жуков
помог краковской "Висле
" победить "Подбескидзе
", передает корреспондент Vesti.kz
.
Товарищеская игра клубов высшей лиги чемпионата Польши проходила в формате 120 минут и завершилась со счетом 1:0. Исход матча решил гол Мацея Садлока
на 33-й минуте.
В прошедшем матче Жуков вышел в старте и был заменен на 75-й минуте. У "Подбескидзе" с первых минут вышел 30-летний украинский защитник Дмитрий Башлай
, который в 2014 и 2015 году выступал за "Тараз".
Для "Вислы" эта победа стала второй в межсезонье. Ранее Жуков сыграл в матче против "Стали Мелец" - 4:2, в котором его команда сделала
камбэк с 0:2.
25-летний Жуков выступает за "Вислу" с января. В прошедшем сезоне он провел 13 игр. Новый чемпионат стартует для его команды 24 августа с гостевого матча против "Ягеллонии".