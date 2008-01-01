Георгий Жуков помог польскому клубу одержать вторую подряд победу

Команды провели 120 минут на поле.

Георгий Жуков. Фото: weszlo.com©
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Сегодня 20:02
Полузащитник сборной Казахстана Георгий Жуков помог краковской "Висле" победить "Подбескидзе", передает корреспондент Vesti.kz

Товарищеская игра клубов высшей лиги чемпионата Польши проходила в формате 120 минут и завершилась со счетом 1:0. Исход матча решил гол Мацея Садлока на 33-й минуте. 

В прошедшем матче Жуков вышел в старте и был заменен на 75-й минуте. У "Подбескидзе" с первых минут вышел 30-летний украинский защитник Дмитрий Башлай, который в 2014 и 2015 году выступал за "Тараз". 

Для "Вислы" эта победа стала второй в межсезонье. Ранее Жуков сыграл в матче против "Стали Мелец" - 4:2, в котором его команда сделала камбэк с 0:2. 

25-летний Жуков выступает за "Вислу" с января. В прошедшем сезоне он провел 13 игр. Новый чемпионат стартует для его команды 24 августа с гостевого матча против "Ягеллонии". 
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Футбол Мировой футбол
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Сегодня 20:02
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