Георгий Жуков помог польскому клубу одержать вторую подряд победу

Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email Материал добавлен в избранное Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Укажите корректный счёт
Закрыть (Esc)
Сохранить Недостаточно средств Вы достигли лимита трансферов Вы превысили лимит трансферов Вы превысили лимит игроков Вы достигли лимита игроков Максимум игроков данной позиции уже достигнут Трансфер отклонён, т.к. не выполнен минимум другой позиции Максимум игроков одного клуба уже достигнут Вы достигли лимита покупок млрд млн тыс Вы достигли лимита продаж Купить Продать Назначить капитаном Назначьте капитана команды. Щёлкните на игроке чтобы вызвать меню. Использовано трансферов: opening из closing.\n Остаток бюджета: € budget \n После сохранения трансферы будут доступны только в следующем туре.\n Вы уверены, что эффективно использовали ресурсы и собрали состав своей мечты?
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения Сфокусировать Нажмите для отмены Обтекание картинки Слева Справа Нет Удалить Удалить объект?
Офис Vesti.kz Живи спортом! Укажите, что вы ищете Информация о компании
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения
Место
Спасибо за Ваш комментарий! Вставьте текст...
Қазақша Табло Новость дня! Таблица всех трансферов КПЛ Прямые трансляции ЛЧ
Футбол Хоккей Бокс Теннис Единоборства Атлетика Киберспорт Олимпиада-2020 Конференции Другие Еще
Казахстан(футбол) Англия Испания Германия Россия Италия Футзал Франция Лига чемпионов Лига Европы Мировой футбол Сборные Женский футбол
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Георгий Жуков помог польскому клубу одержать вторую подряд победу

Команды провели 120 минут на поле.

Георгий Жуков помог польскому клубу одержать вторую подряд победу
Георгий Жуков. Фото: weszlo.com©
Новости спорта Футбол Мировой футбол
0
Полузащитник сборной Казахстана Георгий Жуков помог краковской "Висле" победить "Подбескидзе", передает корреспондент Vesti.kz

Товарищеская игра клубов высшей лиги чемпионата Польши проходила в формате 120 минут и завершилась со счетом 1:0. Исход матча решил гол Мацея Садлока на 33-й минуте. 

В прошедшем матче Жуков вышел в старте и был заменен на 75-й минуте. У "Подбескидзе" с первых минут вышел 30-летний украинский защитник Дмитрий Башлай, который в 2014 и 2015 году выступал за "Тараз". 

Для "Вислы" эта победа стала второй в межсезонье. Ранее Жуков сыграл в матче против "Стали Мелец" - 4:2, в котором его команда сделала камбэк с 0:2. 

25-летний Жуков выступает за "Вислу" с января. В прошедшем сезоне он провел 13 игр. Новый чемпионат стартует для его команды 24 августа с гостевого матча против "Ягеллонии". 

 

Подписывайтесь на наш Instagram >>> и следите за самыми интересными новостями спорта прямо в своем телефоне. Присоединяйтесь и к обсуждению их!

Поделиться в соц. сетях:
Метки:
Жуков Георгий Казахстанцы за границей Тараз ФК Польша Сборная РК по футболу

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня
20:02
Футбол

Георгий Жуков помог польскому клубу одержать вторую подряд победу
Сегодня
18:35
Футбол

Лучший бомбардир в истории "Астаны" согласился на трансфер
Сегодня
14:14
Футбол

Прямая трансляция дебютного матча футболиста молодежной сборной Казахстана за российский клуб
Сегодня
08:18
Футбол

Прокуратура потребовала приостановить процесс над Роналдиньо
Сегодня
01:14
Футбол

Казахстанский футболист дебютировал за новый клуб через пять месяцев после скандального ухода из "Кайрата"
Вчера
20:11
Футбол

Экс-игрок "Шахтера" и "Кайсара" перешел в украинский клуб
Вчера
10:11
Футбол

"Лев на суше, акула в море". Ибрагимович похвастался отдыхом после сезона
6 августа
17:20
Футбол

Казахстанский футболист забил красивый гол и сделал дубль за клуб из Финляндии
6 августа
15:33
Футбол

Матчи Исламхана в Лиге чемпионов Азии будут показывать в прямом эфире в Казахстане?
6 августа
14:21
Футбол

Четырехкратного чемпиона в составе "Астаны" позвали обратно в Казахстан
6 августа
10:32
Футбол

Футболист сборной Казахстана помог европейскому клубу с презентацией новой формы
6 августа
08:35
Футбол

Жуков восстановился от травмы и сыграл в матче с камбэком с 0:2 и шестью голами
5 августа
15:14
Футбол

Не в "Кайрат"? Cенегальский футболист с опытом игры в MLS и РПЛ близок к переходу в другой клуб
5 августа
14:11
Футбол

Двукратный чемпион в составе "Астаны" остался без клуба
4 августа
19:11
Футбол

Икер Касильяс объявил о завершении карьеры
4 августа
18:35
Футбол

Казахстанский футболист без контракта начал тренироваться в зарубежном клубе
4 августа
17:02
Футбол

Назван лучший футбольный тренер в мире
4 августа
16:20
Футбол

Что дальше? Футболист "Астаны" на правах аренды сыграл последний матч за швейцарский клуб
4 августа
07:30
Футбол

Зарубежный клуб без отстраненного казахстанца разгромил соперника в матче с тремя удалениями
3 августа
15:54
Футбол

"Многие в нас не верили, но мы сделали это". Футболист сборной Казахстана - о первом трофее в Европе
3 августа
08:36
Футбол

Исламхан приступил к тренировкам в "Аль-Айне" после подписания контракта
3 августа
00:14
Футбол

Казахстанский футболист помог белорусскому клубу одержать победу
2 августа
08:37
Футбол

"Порту" в меньшинстве обыграл "Бенфику" и завоевал Кубок Португалии
1 августа
23:32
Футбол

Экс-защитник "Кызыл-Жар СК" Неманья Видич перешел в китайский клуб
1 августа
21:17
Футбол

Еще один футболист сборной Казахстана появится в FIFA 21
1 августа
17:42
Футбол

Победа в родном городе или победа в Казахстане имеют для меня одинаковое значение - тренер "Порту"
1 августа
16:33
Футбол

Прямая трансляция финала Кубка Англии "Арсенал" - "Челси" и матчей "Ювентуса", "Милана" и "Интера"
1 августа
15:32
Футбол

Клуб футболиста сборной Казахстана вышел в высшую лигу чемпионата Бельгии
1 августа
13:48
Футбол

Экс-ассистент Гвардиолы возглавил бразильский клуб
1 августа
07:59
Футбол

Только три футбольных гранда вошли в топ-10 самых дорогих клубов мира
29 июня
00:19
Футбол

Видеообзор матча с голом казахстанского футболиста и победой белорусского клуба
15 декабря 2019
13:42
Футбол

Видеообзор первого матча казахстанца Вороговского за бельгийский клуб после травмы
3 августа 2019
06:07
Футбол

Видеообзор первого официального матча казахстанца Вороговского за бельгийский клуб
22 июня 2019
00:40
Футбол

Видеообзор матча с голом казахстанца за зарубежный клуб
25 мая 2019
00:12
Футбол

Видеообзор матча "Левски" с выходом Сейдахмета в стартовом составе
27 декабря 2012
13:55
Футбол

12 событий года по версии ФИФА
28 ноября 2012
18:12
Футбол

Жозе Моуринью и 10 самых дорогих тренеров мира
2 ноября 2012
15:04
Футбол

Тренер в юбке
© 2008 - 2020 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
Спорт
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2020 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus
Яндекс.Метрика