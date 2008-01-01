Лучший бомбардир в истории "Астаны" согласился на трансфер

Лучший бомбардир в истории "Астаны
" Патрик Твумаси
согласился на переход "Денизлиспор
" из турецкой суперлиги, сообщает Denizli24Haber
.
Кандидатуру 26-летнего ганца утвердил трансферный комитет клуба, который в минувшем сезоне занял 14-е место из 18 участников. Теперь "Денизлиспору" предстоит договариваться о сделке с испанским "Алавесом", который купил
Твумаси у "Астаны" в 2018 году за 3 миллиона евро.
Минувший сезон Твумаси провел
в "Газиантепе". В 26 матчах суперлиги ганец забил шесть голов и отдал четыре ассиста, а его клуб занял восьмое место.
Напомним, что трансфер Твумаси из "Астаны" в "Алавес" остается самой дорогой продажей в истории КПЛ. Казахстанский клуб он покинул в статусе лучшего бомбардира в его истории, забив 69 мячей и отдав 27 ассистов в 171 матче.
Вместе с "Астаной" Твумаси четырежды выигрывал КПЛ, один раз завоевал Кубок РК и дважды - Суперкубок, а также играл в групповом раунде Лиги чемпионов и выходил в 1/16 финала Лиги Европы.