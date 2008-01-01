Лучший бомбардир в истории "Астаны" согласился на трансфер

Его продали за рекордные деньги.

Патрик Твумаси. Фото: fotomac.com.tr©
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Сегодня 18:35
Лучший бомбардир в истории "Астаны" Патрик Твумаси согласился на переход "Денизлиспор" из турецкой суперлиги, сообщает Denizli24Haber

Кандидатуру 26-летнего ганца утвердил трансферный комитет клуба, который в минувшем сезоне занял 14-е место из 18 участников. Теперь "Денизлиспору" предстоит договариваться о сделке с испанским "Алавесом", который купил Твумаси у "Астаны" в 2018 году за 3 миллиона евро.

Минувший сезон Твумаси провел в "Газиантепе". В 26 матчах суперлиги ганец забил шесть голов и отдал четыре ассиста, а его клуб занял восьмое место. 

Напомним, что трансфер Твумаси из "Астаны" в "Алавес" остается самой дорогой продажей в истории КПЛ. Казахстанский клуб он покинул в статусе лучшего бомбардира в его истории, забив 69 мячей и отдав 27 ассистов в 171 матче.

Вместе с "Астаной" Твумаси четырежды выигрывал КПЛ, один раз завоевал Кубок РК и дважды - Суперкубок, а также играл в групповом раунде Лиги чемпионов и выходил в 1/16 финала Лиги Европы.
Метки:
Твумаси Патрик Турция Астана ФК КПЛ-2020 Футбольные трансферы Испания
Футбол Мировой футбол
0
Сегодня 18:35
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