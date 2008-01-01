Прокуратура потребовала приостановить процесс над Роналдиньо

Государственная прокуратура Парагвая потребовала приостановить судебное разбирательство в отношении чемпиона мира по футболу 2002 года в составе сборной Бразилии Роналдиньо, сообщает агентство "Р-Спорт" со ссылкой на Sputnik.

Роналдиньо и его брат, подозреваемые в использовании фальшивых паспортов для въезда на территорию Парагвая, были арестованы 7 марта. В начале апреля судья Густаво Амарилья отпустил Роналдиньо под домашний арест под залог в размере 1,6 миллиона долларов. С тех пор экс-футболист и его брат находятся в гостинице в центре Асунсьона.

Прокуратура сообщила, что не обнаружила фактов, доказывающих, что Роналдиньо принимал непосредственное участие в планировании получения фальшивых документов, но подчеркнула, что это не освобождает его от ответственности за их использование. Прокуратура потребовала, чтобы 40-летний бразилец выплатил 90 тысяч долларов в качестве возмещения ущерба, указал адрес проживания в Бразилии и каждые три месяца отмечался в судебных органах своей страны.

В случае Роберто, брата Роналдиньо, прокуратура потребовала двухлетнего заключения с последующей приостановкой исполнения приговора.

Летом 2019 года сообщалось, что суд запретил Роналдиньо покидать Бразилию из-за штрафа, который его обязала выплатить прокуратура штата Риу-Гранди-ду-Сул. Претензии к нему возникли в связи с незаконным строительством объекта в водоохранной зоне.