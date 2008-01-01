Казахстанский футболист дебютировал за новый клуб через пять месяцев после скандального ухода из "Кайрата"

Вскоре он может покинуть и эту команду.

Рамазан Оразов. Фото: ФК "Кайрат"©
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Сегодня 01:14
Полузащитник молодежной сборной Казахстана Рамазан Оразов дебютировал за латвийский "Даугавпилс", передает корреспондент Vesti.kz

Это произошло в гостевом матче 13-го тура чемпионата против "Метты". На поле Оразов появился на 81-й минуте, а вместе с ним на поле команда забила еще два гола и довела счет до разгромного - 4:1. 

С 15 очками "Даугавпилс" идет пятым, а "Метта" с 12 баллами занимает восьмое место из 10 клубов. В следующем туре клуб Оразова 11 августа в 23:00 по времени Нур-Султана дома примет действующего чемпиона "Ригу", который лидирует с 36 очками. 



В "Даугавпилс" Оразов перешел в начале марта, когда покинул "Кайрат", в котором проделал путь от академии до главной команды. Его дебют откладывался из-за ситуации с коронавирусом - футболист не мог покинуть Казахстан.

В начале июля "Кайрат" сообщил о поданном в ФИФА иске на "Даугавпилс" и потребовал компенсацию за Оразова. В латвийском клубе же уверены, что переход состоялся по всем правилам. 

22-летний Оразов находился в системе "Кайрата" с 2012 года. В КПЛ он дебютировал в 2018 году. В сезоне-2019 хавбек провел 20 матчей в чемпионате и отметился тремя ассистами, а в четырех играх Лиги Европы забил один гол.

Ранее стало известно, что Оразов может перейти в "Чайку" из Футбольной национальной лиги (ФНЛ) чемпионата России, где казахстанцы теперь не считаются легионерами. 
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Футбол Мировой футбол
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Сегодня 01:14
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