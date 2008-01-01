Экс-игрок "Шахтера" и "Кайсара" перешел в украинский клуб

Экс-полузащитник "Кайсара" и "Шахтера" Иван Пешич
стал игроком "Ворсклы
", которая в прошедшем сезоне заняла десятое место в украинской премьер-лиге и дошла до финала Кубка.
Контракт хорвата рассчитан на два сезона. Его новую команду возглавляет экс-тренер "Тараза" Юрий Максимов
.
В КПЛ-2020 Пешич успел провести две игры за "Кайсар". В середине мая хорват объявил
об уходе из кызылординского клуба, который сократил
зарплаты игрокам на 40 процентов.
Таблица всех летних трансферов КПЛ
В 2019 году Пешич выступал за "Шахтер". Он без замен все 33 игры в чемпионате и отметился 14 результативными действиями - восемь голов, шесть ассистов.
До Казахстана в карьере 28-летнего Пешича были румынское "Динамо" из Бухареста, австрийская "Аустрия" из Клагенфурта, хорватские "Хайдук", "Сплит", "Задар" и "Шибеник".