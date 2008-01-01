Экс-игрок "Шахтера" и "Кайсара" перешел в украинский клуб

Он покинул кызылординский клуб из-за сокращения зарплаты.

Иван Пешич. Фото: ФК "Кайсар"©
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Сегодня 20:11
Экс-полузащитник "Кайсара" и "Шахтера" Иван Пешич стал игроком "Ворсклы", которая в прошедшем сезоне заняла десятое место в украинской премьер-лиге и дошла до финала Кубка.

Контракт хорвата рассчитан на два сезона. Его новую команду возглавляет экс-тренер "Тараза" Юрий Максимов

В КПЛ-2020 Пешич успел провести две игры за "Кайсар". В середине мая хорват объявил об уходе из кызылординского клуба, который сократил зарплаты игрокам на 40 процентов. 

Таблица всех летних трансферов КПЛ

В 2019 году Пешич выступал за "Шахтер". Он без замен все 33 игры в чемпионате и отметился 14 результативными действиями - восемь голов, шесть ассистов.

До Казахстана в карьере 28-летнего Пешича были румынское "Динамо" из Бухареста, австрийская "Аустрия" из Клагенфурта, хорватские "Хайдук", "Сплит", "Задар" и "Шибеник". 

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Кайсар ФК Шахтер ФК КПЛ-2020 Украина Футбольные трансферы Тараз ФК
Футбол Мировой футбол
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Сегодня 20:11
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