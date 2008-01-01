Двукратный бронзовый призер чемпионата Турции сделал предложение Исламбеку Куату

Им интересуются и два клуба из РПЛ.

Исламбек Куат. Фото: Vesti.kz. Турар Казангапов©
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Сегодня 19:46
Полузащитник сборной Казахстана Исламбек Куат может продолжить карьеру в чемпионате Турции, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Клуб первой лиги "Самсунспор" сделал выгодное в финансовом плане предложение о контракте 27-летнему футболисту и ждет его ответа. Приоритетом для себя Куат считает российскую премьер-лигу, где у него имеются два варианта: грозненский "Ахмат" и новичок лиги - волгоградский "Ротор".

Ранее представитель Куата вел переговоры с московским "Динамо", однако клуб предпочел обратить внимание на других футболистов его амплуа. С 1 января казахстанец выступал за "Оренбург", который покинул 30 июля после двух игр и вылета клуба из РПЛ. 

В минувшем сезоне "Самсунспор" выступал во второй лиге и сумел пробиться в первый дивизион. Клуб в будущем сезоне ставит задачу - вернуться в суперлигу, где последний раз выступал в 2006 году. Также "Самсунспор" следит за другими казахстанскими футболистами, играющими в КПЛ.

В 1986 и 1987 годах команда из города Самсун завоевывала бронзовые медали чемпионата Турции - эти достижения являются наивысшими в клубной истории. Несколько лет назад в составе этой команды выступали экс-форвард "Селтика" и сборной Греции Гиоргиос Самарас и бывший нападающий "Иртыша" Джон Чибуике.

Отметим, что в январе 2013 года "Самсунспор" подписывал казахстанского защитника Марка Гурмана, но он через несколько дней покинул клуб. 
Метки:
Куат Исламбек Премьер-лига России Турция
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Сегодня 19:46
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