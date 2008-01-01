Казахстанский футболист забил красивый гол и сделал дубль за клуб из Финляндии

Казахстанский полузащитник Жан Булаткулов
сделал дубль за "Эдустус
" из четвертой лиги Финляндии, передает корреспондент Vesti.kz
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Вчера, 5 августа, Булаткулов дважды огорчил "Саву". На девятой минуте его мяч помог команде повести 2:0, а на 63-й второй гол казахстанца получился очень красивым и сделал счет 3:3. Его команда в итоге победила - 6:3.
В предыдущем туре Булаткулов забил
с центра поля. На счету
Булаткулова теперь пять голов в восьми матчах. Всего за три сезона в финском клубе у него 12 мячей, шесть желтых и одна красная карточки в 33 играх.
Выступает "Эдустус" в Колмонене - это четвертая по силе лига из восьми в чемпионате Финляндии. В дивизионе представлены 104 команды, которые разбиты на девять групп. Клуб Булаткулова в восьми играх набрал 13 очков и занимает пятое место из 11 участников в своей зоне.
25-летний Булаткулов с 2013 по 2015 год играл в первой лиге Казахстана за "Ак Булак", "Экибастуз" и "Лашын". В этом турнире на счету воспитанника алматинского футбола 37 матчей и один гол.