Матчи Исламхана в Лиге чемпионов Азии будут показывать в прямом эфире в Казахстане?

Одна из компаний выкупила права на показ турнира.

Бауыржан Исламхан (в центре). Фото: The National©
Новости спорта Футбол Мировой футбол
1
Сегодня 15:33
Компания Sarah Media International стала партнером Азиатской футбольной конфедерации в Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане, Туркменистане и Узбекистане с 2021 по 2024 год, сообщает официальный сайт АФК. 

По условиям сделки, компания получила право на трансляции основных турниров клубов и сборных, среди которых финальный раунд азиатской квалификации чемпионата мира-2022, Кубок Азии-2023, Лига чемпионов АФК, Кубок АФК и молодежный чемпионат Азии. 

Sarah Media International планирует показывать эти турниры в Казахстане и других странах Центральной Азии через партнеров, общерегиональный канал Alma Sport и с помощью технологии OTT (доставка видео через приложение на компьютер, телефон, смарт-телевизоры, приставку). 

Турецкая компания Saran Media International владеет лицензией на территории Казахстана на показы турниров УЕФА, транслируя их в основном через QazSport и Qazaqstan. 

Отметим, что в Лиге чемпионов АФК выступает один представитель Казахстана - это капитан сборной Бауыржан Исламхан, который с января играет за "Аль-Айн" из ОАЭ, а 30 июля продлил контракт с клубом на три года. Команда полузащитника выигрывала этот турнир в 2003 году. 
Метки:
Исламхан Бауыржан Аль-Айн ФК Сборная РК по футболу Телевидение Азия Лига чемпионов
Футбол Мировой футбол
1
Сегодня 15:33
© 2008 - 2020 ТОО «EML»