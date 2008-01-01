Матчи Исламхана в Лиге чемпионов Азии будут показывать в прямом эфире в Казахстане?

Компания Sarah Media International стала партнером Азиатской футбольной конфедерации в Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане, Туркменистане и Узбекистане с 2021 по 2024 год, сообщает официальный сайт
АФК.
По условиям сделки, компания получила право на трансляции основных турниров клубов и сборных, среди которых финальный раунд азиатской квалификации чемпионата мира-2022, Кубок Азии-2023, Лига чемпионов АФК, Кубок АФК и молодежный чемпионат Азии.
Sarah Media International планирует показывать эти турниры в Казахстане и других странах Центральной Азии через партнеров, общерегиональный канал Alma Sport и с помощью технологии OTT (доставка видео через приложение на компьютер, телефон, смарт-телевизоры, приставку).
Турецкая компания Saran Media International владеет
лицензией на территории Казахстана на показы турниров УЕФА, транслируя их в основном через QazSport и Qazaqstan.
Отметим, что в Лиге чемпионов АФК выступает один представитель Казахстана - это капитан сборной Бауыржан Исламхан
, который с января играет за "Аль-Айн" из ОАЭ, а 30 июля продлил
контракт с клубом на три года. Команда полузащитника выигрывала этот турнир в 2003 году.