Ганский футболист Патрик Твумаси вспомнил свое выступление за "Астану" в Лиге Европы. Экс-форвард казахстанской команды опубликовал фото в Instagram из еврокубкового сезона-2017/18, сообщает корреспондент Vesti.kz.
"Лига Европы вернулась, и я очень горжусь тем, что попробовал ее...
Кто будет коронован?", - подписал фото Твумаси.
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Come to Astana
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Come back to Astana
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@fca.astana возьмите его снова
За время выступления в "Астане" Твумаси провел 171 матч, забил 69 мячей и отдал 27 голевых передач, став лучшим бомбардиром в истории казахстанского клуба. В составе северян он выиграл четыре чемпионства, а также становился обладателем Кубка и Суперкубка Казахстана.
Нынешний сезон 26-летний легионер отыграл на правах аренды за турецкий "Газиантеп". Правами на него обладает испанский "Алавес", в который он перешел летом 2018-го из "Астаны", подписав контракт до 2022 года. По данным Transfermarkt, сумма сделки составила три миллиона евро.