Четырехкратного чемпиона в составе "Астаны" позвали обратно в Казахстан

Столичный клуб он покинул в 2018 году.

Патрик Твумаси. Фото: futaa.com©
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Сегодня 14:21

Ганский футболист Патрик Твумаси вспомнил свое выступление за "Астану" в Лиге Европы. Экс-форвард казахстанской команды опубликовал фото в Instagram из еврокубкового сезона-2017/18, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Лига Европы вернулась, и я очень горжусь тем, что попробовал ее...
Кто будет коронован?", - подписал фото Твумаси. При этом подписчики игрока позвали его обратно в Казахстан, в частности в "Астану", за которую он выступал в период 2014-2018 годов. Кроме того, один из них предложил перейти в "Махтаарал":

maratnurtazin
Patrick come to Astana

ak1ilbek
????????fc astana

janserikabdibay
Go to fc Maxtaaral

sakibai_
Патрик come to Astana please

orkenbegaliev4908
Come to Astana

aa.aa_08
Come back to Astana

daniyar_makhanoff
@fca.astana возьмите его снова

За время выступления в "Астане" Твумаси провел 171 матч, забил 69 мячей и отдал 27 голевых передач, став лучшим бомбардиром в истории казахстанского клуба. В составе северян он выиграл четыре чемпионства, а также становился обладателем Кубка и Суперкубка Казахстана.

Нынешний сезон 26-летний легионер отыграл на правах аренды за турецкий "Газиантеп". Правами на него обладает испанский "Алавес", в который он перешел летом 2018-го из "Астаны", подписав контракт до 2022 года. По данным Transfermarkt, сумма сделки составила три миллиона евро.

Метки:
Футбол КПЛ-2020 Астана ФК Турция Испания Твумаси Патрик Лига Европы
Футбол Мировой футбол
0
Сегодня 14:21
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