Футболист сборной Казахстана помог европейскому клубу с презентацией новой формы

В прошлом сезоне он провел 13 матчей.

Фото: ФК "Висла"
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Сегодня 10:32
Краковский "Висла", в составе которой выступает полузащитник сборной Казахстана по футболу Георгий Жуков, презентовала игровую форму на новый сезон.

Базовый комплект состоит из красной футболки с белыми шортами, а еще два выполнены в белом и синем цветах. Жуков принял участие в презентации формы.





Накануне Жуков вышел на поле в товарищеском матче с клубом "Сталь Мелец" (2:4), отыграв тайм. Для него эта игра стала первой после травмы, полученной в конце июня. Из-за повреждения он пропустил остаток сезона.

Напомним, "Висла" сохранила прописку в высшем дивизионе. Новый сезон команда Жукова откроет 24 августа матчем против "Ягеллонии".

Жуков прошлом сезоне провел за "Вислу" 13 матчей. Его контракт с польским клубом действует до конца года.

До "Вислы" Жуков был игроком "Кайрата", за который провел 69 матчей и забил пять мячей в период 2017-2019 годов. В КПЛ также выступал за "Астану", за рубежом - за бельгийский "Беерсхот", нидерландскую "Роду" и российский "Урал". С 2015 году играет за сборную Казахстана.
Метки:
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Футбол Мировой футбол
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Сегодня 10:32
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