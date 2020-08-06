Футболист сборной Казахстана помог европейскому клубу с презентацией новой формы

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Краковский "Висла", в составе которой выступает полузащитник сборной Казахстана по футболу Георгий Жуков, презентовала игровую форму на новый сезон.
Базовый комплект состоит из красной футболки с белыми шортами, а еще два выполнены в белом и синем цветах. Жуков принял участие в презентации формы.
Накануне Жуков вышел на поле в товарищеском матче с клубом "Сталь Мелец" (2:4), отыграв тайм. Для него эта игра стала первой после травмы, полученной в конце июня. Из-за повреждения он пропустил остаток сезона.
Напомним, "Висла" сохранила прописку в высшем дивизионе. Новый сезон команда Жукова откроет 24 августа матчем против "Ягеллонии".
Жуков прошлом сезоне провел за "Вислу" 13 матчей. Его контракт с польским клубом действует до конца года.
До "Вислы" Жуков был игроком "Кайрата", за который провел 69 матчей и забил пять мячей в период 2017-2019 годов. В КПЛ также выступал за "Астану", за рубежом - за бельгийский "Беерсхот", нидерландскую "Роду" и российский "Урал". С 2015 году играет за сборную Казахстана.
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