Жуков восстановился от травмы и сыграл в матче с камбэком с 0:2 и шестью голами

Полузащитник сборной Казахстана по футболу и краковский "Вислы" Георгий Жуков
восстановился после травмы, сообщает корреспондент Vesti.kz
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Жуков принял участие в товарищеском матче с клубом "Сталь Мелец". Казахстанец вышел в стартовом составе и отыграл тайм. На второй тайм "Висла" вышла полностью обновленным составом.
Сам матч завершился волевой победой "Вислы" - 4:2. Хотя до 60-й минуты команда Жукова уступала со счетом 0:2. В составе победителей хет-трик оформил Жеан Карлос (64-я минута, 80-я с пенальти и 83-я), еще один мяч забил Рафал Богуски (66-я). У "Стали" отличились Мацей Домански (19-я) и Лукаш Северин (60-я).
Напомним, Жуков получил травму
приводящей мышцы в конце июня, из-за чего пропустил концовку сезона. "Висла" же сохранила
прописку в высшем дивизионе.
В сезоне-2019/20 казахстанец провел за "Вислу" 13 матчей, в которых не отметился результативными действиями. Контракт хавбека с польским клубом действует до конца года.
До "Вислы" Жуков был игроком "Кайрата", за который провел 69 матчей и забил пять мячей в период 2017-2019 годов. В КПЛ также выступал за "Астану", за рубежом - за бельгийский "Беерсхот", нидерландскую "Роду" и российский "Урал". За сборную Казахстана уроженец Семипалатинска играет с 2015 года, а ранее привлекался в молодежную сборную.