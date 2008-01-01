Не в "Кайрат"? Cенегальский футболист с опытом игры в MLS и РПЛ близок к переходу в другой клуб

Сенегальский футболист Хали Тиам может продолжить карьеру в Израиле. К 26-летнему полузащитнику интерес проявляет "Маккаби" (Хайфа), сообщает корреспондент Vesti.kz.



Ожидается, что в ближайшее время клуб официально объявит о подписании с ним контракта. Хотя ранее болгарские СМИ упорно отправляли игрока в "Кайрат".



Как известно, Тиам выступал за "Левски" с середины 2018-го до лета нынешнего года, покинув софийский клуб на правах свободного агента.



Ранее он играл в таких командах, как "Дакар" (Сенегал), МТК, "Ракоци" (оба - Венгрия), "Чикаго Файр" (США), "Газиантепспор" (Турция) и "Динамо" (Москва").



Текущая стоимость футболиста, по данным Transfermarkt, составляет 1,4 миллиона евро.



Отметим, что в летнее трансферное окно "Кайрат" подписал только бразильского нападающего Вагнера Лава. За всеми переходами игроков можно следить по нашей "Таблице трансферов КПЛ".