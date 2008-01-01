Двукратный чемпион в составе "Астаны" остался без клуба

Футболист сборной ЦАР Фокси Кетевоама покинул турецкий клуб первой лиги "Балыкесирспор", за который выступал с 2016 года, сообщает корреспондент Vesti.kz.



В минувшем сезоне "Балыкесирспор" финишировал на 13-м месте из 18, набрав 38 очков. 34-летний Кетевоама сыграл 26 матчей, в которых забил пять мячей.



Казахстанским болельщикам полузащитник известен по выступлениям за "Астану" в период 2012-2015 годов, в 109 играх отметился 26 голами.



В составе столичного клуба дважды становился чемпионом в сезонах 2014 и 2015 годов, а также обладателем Кубка (2012) и Суперкубка Казахстана (2015). Кроме того, в 2014-м занял первое место в списке лучших бомбардиров чемпионата, забив 16 мячей.



В Европе также поиграл за венгерские "Диошдьер", "Уйпешт", "Кечкемет" и турецкий "Газиантеп ББ".



За сборную ЦАР, в которую привлекается с 2002 года, провел 43 матча и забил восемь мячей.



Текущая стоимость футболиста, по данным Transfermarkt, составляет 200 тысяч евро.