Назван лучший футбольный тренер в мире

В тройке лучших Зидан, Клопп и Гвардиола.

Фото: ESPN
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Сегодня 17:02
Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан признан лучшим в мире на данный момент по версии французского издания L’Équipe. Этой теме сегодня посвящена первая полоса газеты.

Зидан обошел в рейтинге лучших клубных тренеров Юргена Клоппа, работающего с "Ливерпулем", и Пепа Гвардиолу, возглавляющего "Манчестер Сити".

Зидан тренировал "Реал" с 2016 по 2018 год и выиграл за это время чемпионат и Суперкубок Испании, три раза победил в Лиге чемпионов, а также по два раза взял Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

Вернувшись в мадридский клуб в 2019 году, французский специалист выиграл Ла Лигу. В свою очередь Клопп выиграл с "Ливерпулем" АПЛ, опередив "Манчестер Сити" Гвардиолы.

При этом "горожанам" предстоит сыграть ответный матч с "Реалом" в 1/8 финала Лиги чемпионов после победы в первой встрече со счетом 2:1. "Ливерпуль" из розыгрыша главного еврокубка выбыл, уступив "Атлетико".
Метки:
Зидан Зинедин Реал Мадрид Ливерпуль Гвардиола Хосеп Манчестер Сити
Футбол Мировой футбол
0
Сегодня 17:02
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