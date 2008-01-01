Назван лучший футбольный тренер в мире

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан
признан лучшим в мире на данный момент по версии французского издания L’Équipe. Этой теме сегодня посвящена первая полоса газеты.
Зидан обошел в рейтинге лучших клубных тренеров Юргена Клоппа
, работающего с "Ливерпулем", и Пепа Гвардиолу
, возглавляющего "Манчестер Сити".
Зидан тренировал "Реал" с 2016 по 2018 год и выиграл за это время чемпионат и Суперкубок Испании, три раза победил в Лиге чемпионов, а также по два раза взял Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.
Вернувшись в мадридский клуб в 2019 году, французский специалист выиграл Ла Лигу. В свою очередь Клопп выиграл с "Ливерпулем" АПЛ, опередив "Манчестер Сити" Гвардиолы.
При этом "горожанам" предстоит сыграть ответный матч с "Реалом" в 1/8 финала Лиги чемпионов после победы в первой встрече со счетом 2:1. "Ливерпуль" из розыгрыша главного еврокубка выбыл, уступив "Атлетико".