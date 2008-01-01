Зарубежный клуб без отстраненного казахстанца разгромил соперника в матче с тремя удалениями

Латвийская "Валмиера"
, игроком которой является казахстанский форвард Самат Сарсенов
, в матче 12-го тура чемпионата страны разгромила "Вентспилс" со счетом 3:0, сообщает корреспондент Vesti.kz
.
В составе победителей дубль оформил Толу Арокодаре
(57-я минута и 63-я с пенальти), еще один мяч забил Жорже Тейшейра
(33-я).
При этом уже в первом тайме команды оказались в неравных составах - на 38-й минуте судья показал сразу три красных карточки: одну - хозяевам (Тейшейре) и две - гостям Ингарсу Стуглису
и Гуге Палавандишвили
.
Сарсенов в заявку на игру не попал. Казахстанец пропустил третий матч подряд.
Напомним, Серсенов был исключен из состава после того, как он и еще 23 футболиста клуба написали письмо
швейцарскому владельцу клуба просьбой об отставке главного тренера клуба Тамаза Пертии
и вице-президента Улдиса Пуцитиса
. Позже наставник "Валмиеры" прокомментировал претензии
футболистов.
23-летний казахстанец перешел в "Валмиеру" в феврале из "Кайрата". В девяти матчах он забил два гола. После 12 туров его команда с 18 очками идет на четвертом месте в турнирной таблице.
В КПЛ Сарсенов выступал за "Кайрат" и "Тараз". Кроме того, этнический казах из России, защищавший цвета "Оренбурга", играл за молодежную сборную Казахстана.