Зарубежный клуб без отстраненного казахстанца разгромил соперника в матче с тремя удалениями

Игрок перестал проходить в состав после бунта.

Фото: ФК "Валмиера"
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Сегодня 07:30
Латвийская "Валмиера", игроком которой является казахстанский форвард Самат Сарсенов, в матче 12-го тура чемпионата страны разгромила "Вентспилс" со счетом 3:0, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В составе победителей дубль оформил Толу Арокодаре (57-я минута и 63-я с пенальти), еще один мяч забил Жорже Тейшейра (33-я).

При этом уже в первом тайме команды оказались в неравных составах - на 38-й минуте судья показал сразу три красных карточки: одну - хозяевам (Тейшейре) и две - гостям Ингарсу Стуглису и Гуге Палавандишвили.

Сарсенов в заявку на игру не попал. Казахстанец пропустил третий матч подряд.

Напомним, Серсенов был исключен из состава после того, как он и еще 23 футболиста клуба написали письмо швейцарскому владельцу клуба просьбой об отставке главного тренера клуба Тамаза Пертии и вице-президента Улдиса Пуцитиса. Позже наставник "Валмиеры" прокомментировал претензии футболистов.

23-летний казахстанец перешел в "Валмиеру" в феврале из "Кайрата". В девяти матчах он забил два гола. После 12 туров его команда с 18 очками идет на четвертом месте в турнирной таблице.

В КПЛ Сарсенов выступал за "Кайрат" и "Тараз". Кроме того, этнический казах из России, защищавший цвета "Оренбурга", играл за молодежную сборную Казахстана.
Метки:
Сарсенов Самат Латвия Кайрат ФК Сборная РК по футболу
Футбол Мировой футбол
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Сегодня 07:30
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