"Многие в нас не верили, но мы сделали это". Футболист сборной Казахстана - о первом трофее в Европе

Футболист сборной Казахстана Ян Вороговский
поделился впечатлениями от завоевания первого трофея в составе бельгийского "Беерсхота"
, сообщает корреспондент Vesti.kz
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"Беерсхот" стал чемпионом
первого дивизиона Бельгии, победив "Левен" в ответном матче со счетом 4:1. В первой игре команда Вороговского также была сильнее - 1:0.
"Это был трудный сезон, и многие не верили в нас. У нас была мечта и мы никогда не прекращали верить. Наконец-то мы сделали это. Спасибо всем, кто верил в нас. "Беерсхот" - большая семья, и я горжусь тем, что являюсь ее частью. Мы продолжим бороться за наши новые мечты вместе в высшем дивизионе", - написал Вороговский на своей странице в Instagram.
В двухматчевом противостоянии "Беерсхота" и "Левена" должен был определиться клуб, который выйдет в высший дивизион Бельгии. Но в связи с расширением чемпионата оба клуба пошли на повышение в классе.
23-летний Вороговский перешел в "Беерсхот" летом 2019 года из "Кайрата". В прошедшем сезоне защитник провел 19 матчей и забил один гол. В апреле Вороговский продлил контракт с клубом еще на один сезон.