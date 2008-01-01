Исламхан приступил к тренировкам в "Аль-Айне" после подписания контракта

Капитан сборной Казахстана по футболу Бауыржан Исламхан
приступил к тренировкам в составе "Аль-Айна"
после подписания контракта с клубом из ОАЭ, сообщает корреспондент Vesti.kz
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Команда анонсировала второй этап подготовки к новому сезону, который стартует 4 августа в Абу-Даби. Новый чемпионат ОАЭ должен стартовать 3 сентября.
О подписании контракта с Исламханом "Аль-Айн" объявил 30 июля. Новое соглашение рассчитано на три года
Стала известна зарплата Исламхана в клубе из ОАЭ
В прошлом сезоне чемпионата ОАЭ, который досрочно закончился из-за пандемии коронавируса, Исламхан провел десять матчей, забил один мяч и отдал три результативные передачи.