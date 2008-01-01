Футболист сборной Казахстана стал чемпионом Бельгии

Его клуб вышел в высший дивизион.

Фото: ФК "Беерсхот"
Новости спорта Футбол Мировой футбол
0
Сегодня 07:25
Футбольный клуб "Беерсхот", за который выступает защитник сборной Казахстана Ян Вороговский, стал чемпионом первого дивизиона Бельгии, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Беерсхот" завоевал титул, победив "Левен" в ответном матче со счетом 4:1. Вороговский вышел на поле на 63 минуте.

В первой игре "Беерсхот" победил со счетом 1:0.







Добавим, что в двухматчевом противостоянии "Беерсхота" и "Левена" должен был определиться клуб, который выйдет в высший дивизион Бельгии. Но в связи с расширением чемпионата оба клуба пошли на повышение в классе.

23-летний Вороговский перешел в "Беерсхот" летом 2019 года из "Кайрата". В прошедшем сезоне защитник провел 19 матчей и забил один гол. В апреле Вороговский продлил контракт с клубом еще на один сезон.
Метки:
Сборная РК по футболу Вороговский Ян Бельгия
Футбол Мировой футбол
0
Сегодня 07:25
© 2008 - 2020 ТОО «EML»