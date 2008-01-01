"Порту" в меньшинстве обыграл "Бенфику" и завоевал Кубок Португалии

"Порту" обыграл "Бенфику" в финальном матче Кубка Португалии по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz. Встреча прошла в Коимбре и завершилась победой "драконов" со счетом 2:1.

На 37-й минуте "Порту" остался в меньшинстве. За перебор желтых карточек с поля был удален нападающий Луис Диас.

Во втором тайме защитник Шансель Мбемба-Мангулу оформил дубль. За "Бенфику" же гол престижа в концовке забил нападающий Карлуш Винисиус, реализовавший пенальти.

"Порту" стал победителем Кубка Португалии в 17-й раз. Рекордсменом же является "Бенфика" - на ее счету 26 трофеев.