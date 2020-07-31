Экс-защитник "Кызыл-Жар СК" Неманья Видич перешел в китайский клуб

Бывший защитник "Кызыл-Жар СК" Неманья Видич
перешел в китайский "Сычуань Цзюню
", сообщает Arena Sport
.
Команда в 2020 году сыграет во второй по силе лиге страны. Контракт 30-летнего серба рассчитан на один сезон.
За "Кызыл-Жар СК" Видич выступал в 2016 году, проведя 14 матчей в первой лиге и получив две желтые карточки. За полтора года до перехода в петропавловский клуб полный тезка экс-защитника "Манчестер Юнайтед" побывал
на просмотре в "Ордабасы".
Большую часть карьеры Видич провел в родной Сербии. За рубежом он успел поиграть за словенскую "Горицу" в сезоне-2010/11 и за малайзийский клуб "Негери Сембилан" в 2017 году.