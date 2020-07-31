Экс-защитник "Кызыл-Жар СК" Неманья Видич перешел в китайский клуб

Также он бывал на просмотре в "Ордабасы".

Неманья Видич. Фото: ФК "Кызыл-Жар СК"©
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Вчера 23:32
Бывший защитник "Кызыл-Жар СК" Неманья Видич перешел в китайский "Сычуань Цзюню", сообщает Arena Sport

Команда в 2020 году сыграет во второй по силе лиге страны. Контракт 30-летнего серба рассчитан на один сезон. 

За "Кызыл-Жар СК" Видич выступал в 2016 году, проведя 14 матчей в первой лиге и получив две желтые карточки. За полтора года до перехода в петропавловский клуб полный тезка экс-защитника "Манчестер Юнайтед" побывал на просмотре в "Ордабасы". 

Большую часть карьеры Видич провел в родной Сербии. За рубежом он успел поиграть за словенскую "Горицу" в сезоне-2010/11 и за малайзийский клуб "Негери Сембилан" в 2017 году. 
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Футбол Мировой футбол
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Вчера 23:32
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