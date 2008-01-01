Победа в родном городе или победа в Казахстане имеют для меня одинаковое значение - тренер "Порту"

Его команде предстоит финал Кубка.

Сержиу Консейсау. Фото: desporto.sapo.pt©
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Сегодня 17:42
Главный тренер "Порту" Сержиу Консейсау поделился ожиданиями от встречи с "Бенфикой" в финале Кубка Португалии, сообщает Record

Матч состоится на стадионе "Сидади-ди-Коимбра" в Коимбре - родном городе Консейсау. На пресс-конференции перед игрой тренер заявил, что ему было бы без разницы, проходи финал даже в Китае или Казахстане. 

"Подготовка к этому матчу была такой же, как и к другим важным играм. Ничего не меняется. Мы работали в обычном режиме, у команды хватает амбиций, решимости, уверенности и позитива. Мы готовы к матчу, на кону которого будет титул. 

Я не думаю, что неудачная статистика "Порту" в матчах против "Бенфики" под моим руководством, имеет значение. Говорю об этом исходя из своего опыта. 

Мне нравится побеждать, даже если это было бы в Китае. Конечно, с Коимброй у меня связаны прекрасные воспоминания из детства, но не более того. Победа здесь или победа в Казахстане имеют для меня одинаковое значение", - заявил  Консейсау. 

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Отметим, что как футболист Консейсау известен по выступлениям за сборную Португалии, "Порту", итальянские "Лацио", "Интер" и "Парму". Экс-полузащитник никогда не играл с казахстанскими командами. 

Финал "Бенфика" - "Порту" пройдет в ночь с 1 на 2 августа и начнется в 01:45 по времени Нур-Султана. Посмотреть его в прямом эфире можно будет здесь
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Сегодня 17:42
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