Победа в родном городе или победа в Казахстане имеют для меня одинаковое значение - тренер "Порту"

Главный тренер "Порту
" Сержиу Консейсау
поделился ожиданиями от встречи с "Бенфикой
" в финале Кубка Португалии, сообщает Record
.
Матч состоится на стадионе "Сидади-ди-Коимбра" в Коимбре - родном городе Консейсау. На пресс-конференции перед игрой тренер заявил, что ему было бы без разницы, проходи финал даже в Китае или Казахстане.
"Подготовка к этому матчу была такой же, как и к другим важным играм. Ничего не меняется. Мы работали в обычном режиме, у команды хватает амбиций, решимости, уверенности и позитива. Мы готовы к матчу, на кону которого будет титул.
Я не думаю, что неудачная статистика "Порту" в матчах против "Бенфики" под моим руководством, имеет значение. Говорю об этом исходя из своего опыта.
Мне нравится побеждать, даже если это было бы в Китае. Конечно, с Коимброй у меня связаны прекрасные воспоминания из детства, но не более того. Победа здесь или победа в Казахстане имеют для меня одинаковое значение", - заявил Консейсау.
В Португалии прокомментировали интерес Боранбаева к покупке клуба и шансы на подписание казахстанцев
Отметим, что как футболист Консейсау известен по выступлениям за сборную Португалии, "Порту", итальянские "Лацио", "Интер" и "Парму". Экс-полузащитник никогда не играл с казахстанскими командами.
Финал "Бенфика" - "Порту" пройдет в ночь с 1 на 2 августа и начнется в 01:45 по времени Нур-Султана. Посмотреть его в прямом эфире можно будет здесь
.
Подписывайтесь на наш Instagram >>> и следите за самыми интересными новостями спорта прямо в своем телефоне. Присоединяйтесь и к обсуждению их!