Футбольный клуб "Беерсхот
", за который выступает защитник сборной Казахстана Ян Вороговский
, в сезоне-2020/21 сыграет в высшей лиге Бельгии. Об этом сообщает официальный сайт
команды.
В высшую лигу, розыгрыш которой начнется 8 августа, "Беерсхот" попал из-за решения Профессиональной футбольной лиги Бельгии увеличить количество участников до 18 команд. Вместе с клубом Вороговского туда переведен и "Левен".
При этом переходной матч между "Беерсхотом" и "Левеном", в котором должен был определиться участник высшей лиги, не отменен, а пройдет 2 августа и начнется в 23:00 по времени Нур-Султана. Победитель игры получит преимущество в Кубке Бельгии и будет стартовать с шестого раунда, а не пятого.
В высшую лигу "Беерсхот" вернулся спустя семь лет - интересно, что в сезоне-2012/13 три матча за команду провел полузащитник сборной Казахстана Георгий Жуков
, который тогда начинал карьеру. За это время клуб, который 13 раз становился чемпионом Бельгии, успел пережить банкротство.
23-летний Вороговский перешел в "Беерсхот" летом 2019 года из "Кайрата". В прошедшем сезоне защитник провел 18 матчей и забил один гол. В апреле Вороговский продлил
контракт с клубом еще на один сезон.