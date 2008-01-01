Экс-ассистент Гвардиолы возглавил бразильский клуб

Ранее команда хотела пригласить другого испанского специалиста.

Доменек Торрент. Фото: campeones.ua©
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Сегодня 13:48
Испанский специалист Доменек Торрент назначен главным тренером "Фламенго", передает РИА Новости со ссылкой на сайт бразильского футбольного клуба.

Торрент подписал контракт на 1,5 года. На данном посту он сменил Жорже Жезуша, ушедшего в лиссабонскую "Бенфику".

Ранее в СМИ сообщалось, что "Фламенго" хочет видеть на посту главного тренера другого испанца - Рафаэля Бенитеса, который с июля 2019 года тренирует китайский "Далянь Про" (прежнее название - "Далянь Ифан").

Торрент ранее возглавлял "Нью-Йорк Сити". Также он работал в тренерском штабе Хосепа Гвардиолы в "Барселоне", "Баварии" и "Манчестер Сити".
Метки:
Футбол Бразилия Гвардиола Хосеп Манчестер Сити Барселона Бавария
Футбол Мировой футбол
0
Сегодня 13:48
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