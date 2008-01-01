Экс-ассистент Гвардиолы возглавил бразильский клуб

Испанский специалист Доменек Торрент
назначен главным тренером "Фламенго"
, передает РИА Новости
со ссылкой на сайт бразильского футбольного клуба.
Торрент подписал контракт на 1,5 года. На данном посту он сменил Жорже Жезуша, ушедшего в лиссабонскую "Бенфику".
Ранее в СМИ сообщалось, что "Фламенго" хочет видеть на посту главного тренера другого испанца - Рафаэля Бенитеса, который с июля 2019 года тренирует китайский "Далянь Про" (прежнее название - "Далянь Ифан").
Торрент ранее возглавлял "Нью-Йорк Сити". Также он работал в тренерском штабе Хосепа Гвардиолы
в "Барселоне", "Баварии" и "Манчестер Сити".