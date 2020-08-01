Экс-ассистент Гвардиолы возглавил бразильский клуб

Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email Материал добавлен в избранное Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Укажите корректный счёт
Закрыть (Esc)
Сохранить Недостаточно средств Вы достигли лимита трансферов Вы превысили лимит трансферов Вы превысили лимит игроков Вы достигли лимита игроков Максимум игроков данной позиции уже достигнут Трансфер отклонён, т.к. не выполнен минимум другой позиции Максимум игроков одного клуба уже достигнут Вы достигли лимита покупок млрд млн тыс Вы достигли лимита продаж Купить Продать Назначить капитаном Назначьте капитана команды. Щёлкните на игроке чтобы вызвать меню. Использовано трансферов: opening из closing.\n Остаток бюджета: € budget \n После сохранения трансферы будут доступны только в следующем туре.\n Вы уверены, что эффективно использовали ресурсы и собрали состав своей мечты?
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения Сфокусировать Нажмите для отмены Обтекание картинки Слева Справа Нет Удалить Удалить объект?
Офис Vesti.kz Живи спортом! Укажите, что вы ищете Информация о компании
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения
Место
Спасибо за Ваш комментарий! Вставьте текст...
Қазақша Табло Новость дня! Таблица всех трансферов КПЛ
Футбол Хоккей Бокс Теннис Единоборства Атлетика Киберспорт Олимпиада-2020 Конференции Другие Еще
Казахстан(футбол) Англия Испания Германия Россия Италия Футзал Франция Лига чемпионов Лига Европы Мировой футбол Сборные Женский футбол
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Экс-ассистент Гвардиолы возглавил бразильский клуб

Ранее команда хотела пригласить другого испанского специалиста.

Экс-ассистент Гвардиолы возглавил бразильский клуб
Доменек Торрент. Фото: campeones.ua©
Новости спорта Футбол Мировой футбол
0
Испанский специалист Доменек Торрент назначен главным тренером "Фламенго", передает РИА Новости со ссылкой на сайт бразильского футбольного клуба.

Торрент подписал контракт на 1,5 года. На данном посту он сменил Жорже Жезуша, ушедшего в лиссабонскую "Бенфику".

Ранее в СМИ сообщалось, что "Фламенго" хочет видеть на посту главного тренера другого испанца - Рафаэля Бенитеса, который с июля 2019 года тренирует китайский "Далянь Про" (прежнее название - "Далянь Ифан").

Торрент ранее возглавлял "Нью-Йорк Сити". Также он работал в тренерском штабе Хосепа Гвардиолы в "Барселоне", "Баварии" и "Манчестер Сити".

 

Подписывайтесь на наш Instagram >>> и следите за самыми интересными новостями спорта прямо в своем телефоне. Присоединяйтесь и к обсуждению их!

Поделиться в соц. сетях:
Метки:
Футбол Бразилия Гвардиола Хосеп Манчестер Сити Барселона Бавария

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня
15:32
Футбол

Клуб футболиста сборной Казахстана вышел в высшую лигу чемпионата Бельгии
Сегодня
13:48
Футбол

Экс-ассистент Гвардиолы возглавил бразильский клуб
Сегодня
07:59
Футбол

Только три футбольных гранда вошли в топ-10 самых дорогих клубов мира
Вчера
16:19
Футбол

Стал известен второй футболист из чемпионата Китая с коронавирусом
Вчера
00:15
Футбол

Определены места "Астаны" и "Кайрата" в рейтинге лучших клубов Европы
30 июля
07:13
Футбол

Зарубежный клуб без отстраненного из-за бунта казахстанца потерпел второе поражение подряд
28 июля
16:57
Футбол

Экс-игрок "Астаны" дважды подешевел с начала года
27 июля
23:28
Футбол

Клуб кандидата в сборную Казахстана узнал соперника по первому матчу в чемпионате
27 июля
19:40
Футбол

Экс-игрок "Кайрата" и молодежных команд "Барселоны" сменил клуб
27 июля
14:07
Футбол

Футболист "Астаны" отдал ассист в матче с восемью голами и упущенной победой на 93-й минуте
27 июля
12:52
Футбол

Тренер зарубежного клуба решил судьбу казахстанского футболиста за участие в бунте
27 июля
12:05
Футбол

Экс-лидер "Астаны" Марин Аничич забил первый гол за турецкий клуб
27 июля
11:01
Футбол

Бывший футболист "Астаны" стал лучшим бомбардиром турецкого клуба
26 июля
19:54
Футбол

Вылечившийся от коронавируса экс-игрок "Манчестер Юнайтед" оформил хет-трик за семь минут
26 июля
16:20
Футбол

Казахстанский футболист присоединился к бунту против тренера и выпал из состава
26 июля
13:57
Футбол

Главный тренер "Интера" прокомментировал слухи о переходе Месси
26 июля
13:14
Футбол

Златан Ибрагимович продлит контракт с "Миланом"
26 июля
12:17
Единоборства

"Что думаешь, Серхио Рамос?". МакГрегор записал футбольное видео и был приглашен в "Реал"
25 июля
15:58
Футбол

Хави заразился коронавирусом
24 июля
23:10
Футбол

Казахстанский футболист отдал голевую передачу в матче с камбэком с 0:2 и 1:3
24 июля
07:09
Футбол

Стала известна дата старта европейского футбольного чемпионата с участием казахстанцев
23 июля
23:21
Футбол

"Неизвестно, куда поеду". Бывший форвард "Астаны" и "Тобола" остался без команды
22 июля
18:55
Футбол

Казахстанцы Зайнутдинов и Куат, "Ливерпуль" - "Челси", "МЮ", "Интер" и "Наполи". Прямые трансляции матчей дня
22 июля
10:24
Футбол

Финал Кубка Греции перенесли после обнаружения взрывных устройств возле стадиона
21 июля
23:02
Футбол

Казахстанский футболист сыграл за латвийский клуб в матче с четырьмя голами
20 июля
19:15
Футбол

France Football впервые в истории отменил вручение "Золотого мяча"
20 июля
17:33
Футбол

Легионер с опытом игры за "Астану" в группе Лиги чемпионов завершил карьеру футболиста
20 июля
14:01
Футбол

Легионер после ухода из "Шахтера" нашел себе новый клуб в Европе
20 июля
08:01
Футбол

Футболист сборной Казахстана намекнул на свое будущее в европейском клубе
19 июля
22:55
Футбол

Экс-игрок "Актобе" возглавил зарубежный клуб
29 июня
00:19
Футбол

Видеообзор матча с голом казахстанского футболиста и победой белорусского клуба
15 декабря 2019
13:42
Футбол

Видеообзор первого матча казахстанца Вороговского за бельгийский клуб после травмы
3 августа 2019
06:07
Футбол

Видеообзор первого официального матча казахстанца Вороговского за бельгийский клуб
22 июня 2019
00:40
Футбол

Видеообзор матча с голом казахстанца за зарубежный клуб
25 мая 2019
00:12
Футбол

Видеообзор матча "Левски" с выходом Сейдахмета в стартовом составе
27 декабря 2012
13:55
Футбол

12 событий года по версии ФИФА
28 ноября 2012
18:12
Футбол

Жозе Моуринью и 10 самых дорогих тренеров мира
2 ноября 2012
15:04
Футбол

Тренер в юбке
© 2008 - 2020 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
Спорт
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2020 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus
Яндекс.Метрика